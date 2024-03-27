ابتسام باطما تدعو لشقيقتها دنيا: “اللهم اجمع شملها بأمها وبناتها وأخواتها”

دعت المودل المغربية، ابتسام باطما، مع شقيقتها دنيا المعتقلة بسجن الوداية بمراكش لقضاء عقوبتها الحبسية.

ونشرت ابتسام، صورة لشقيقتها دنيا، تزامنا مع ليلة النصف من شهر رمضان الكريم، مرفوقة بدعاء.

وكتبت ابتسام: “اللهم نسالك في ليلة النصف من رمضان أن تغير أقدار أمتك دنيا إلى ما هو خير .. اللهم ابدل همها فرج وكربها نفس حزنها سعادة وسجنها حرية ودموعها الى ابتسامة اللهم اجمع شملها بأمها وبناتها وأخواتها.. اللهم اسعد قلبها وارحه اللهم هون عليها وحدتها وخفف عنها ثقل الايام ومرارتها اللهم انتقم لها ممن ظلمها اشد انتقام”.