ابتسام باطما تدعو لشقيقتها دنيا: “اللهم اجمع شملها بأمها وبناتها وأخواتها”

2024-03-27 / 11:13
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دعت المودل المغربية، ابتسام باطما، مع شقيقتها دنيا المعتقلة بسجن الوداية بمراكش لقضاء عقوبتها الحبسية.

ونشرت ابتسام، صورة لشقيقتها دنيا، تزامنا مع ليلة النصف من شهر رمضان الكريم، مرفوقة بدعاء.

وكتبت ابتسام: “اللهم نسالك في ليلة النصف من رمضان أن تغير أقدار أمتك دنيا إلى ما هو خير .. اللهم ابدل همها فرج وكربها نفس حزنها سعادة وسجنها حرية ودموعها الى ابتسامة اللهم اجمع شملها بأمها وبناتها وأخواتها.. اللهم اسعد قلبها وارحه اللهم هون عليها وحدتها وخفف عنها ثقل الايام ومرارتها اللهم انتقم لها ممن ظلمها اشد انتقام”.

2024-03-27 / 11:13
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‫10 تعليقات

  4. لا شماتة ولكن كان عليها أن تفكر جيدا قبل أن يقع هذا الموقف الحرج الذي تسبب لها في الابتعاد عن بناتها وأسرتها.

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  6. عندما تنعدم التربية الصحيحة ويطغى الغرور هذا هو مصيرها لاهروب منها فالتتحمل مسؤوليتها ..

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  7. أظن أن شهرتها في فنها لم ينفعها لا داعي للاستنجاد بعائلتك وبناتك كان عليك أن تفكري في العواقب قبل فوات الآوان …

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  8. نتمنى لها جمع شملها مع عائلتها عما قريب وبالأخص ونحن في هذآ الشهر الفضيل الذي يتطلب جمع الأسرة على مائدة الإفطار.

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  9. كونو متأكدين انها ستخرج من السجن بعفو ملكي مع متم نهاية رمضان. أما خرجات اختها فهو لتمويه فقط فهم يعرفون انها ستخرج بعو ملكي

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