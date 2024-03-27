نارسا: الأسئلة المتداولة بخصوص امتحان السياقة غير صحيحة

2024-03-27 / 10:13
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أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة.

وذكرت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه الأسئلة والصور المتداولة بهذه المواقع مفبركة وغير موجودة على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة.

وشددت الوكالة على أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة.

2024-03-27 / 10:13
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