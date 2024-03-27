المغرب موريتانيا …مباراة متوسطة واشكال في المنظومة الهجومية

انتهت المباراة الودية التي جمعت مساء اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري ، بين المنتخب المغربي ضد نظيره المنتخب الموريتاني، بملعب ادار الدولي بأكادير ، والتي انتهت بدون تسجيل اي هدف الجانبين .

بالنسبة للشق التكتيكي في مباراة اليوم، لوحظ طيلة الشوطين، خلل في المنظومة الهجومية للمنتخب المغربي، مما جعلها تكون خالية من الأهداف وجد متوسطة في اداء الأسود .

على مستوى فرديات في المباراة كانت كثيرة، في حين لوحظ خلال مبارتين التي أجراهما الاسود وديا مع المنتخب الأنغولي والموريتاني، ضعف الانسجام الجماعي، وهذا ما اكده الناخب الوطني الركراكي، مما يشير ان المنتخب المغربي يحتاج مزيد من المباريات لخلق انسجام كامل.

مباراة اليوم من حسن الحظ ، ان المنتخب الموريتاني كان ضعيفا هجوميا، لكن نجح في المقابل في تقليص المسافات داخل رقعة الملعب، مما صعب امام الأسود اختراق الممرات .

وهناك شبه اجماع، ان المنتخب المغربي ينقصه الهجوم والتعامل بشراسة داخل رقعة الملعب.

بالنسبة لأداء اللاعبين، إبراهيم دياز و إلياس بن الصغير وريتشار ورحيمي في مستوى جيد في مباراة اليوم .

ويبقى الناخب الوطني الركراكي امام امتحان صعب في المباريات القادمة من اجل الوصول إلى مكامن الضعف لتحقيق الانسجام الكامل بين النجوم التي يعج بهم فريق الأسود اليوم .