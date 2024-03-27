السجن النافذ والغرامة في حق مستشار جماعي بفاس

هبة بريس _ فاس

طوت المحكمة الابتدائية بفاس زوال اليوم الثلاثاء، حسب مصدر ” هبة بريس” ملف النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة الغير قانونية خارج أرض الوطن من خلال تقديم وعود وهمية للتهجير نحو أحد بلدان أوربا.

وقضت هيئة الحكم حسب ذات المصدر، في الملف بإدانة المتهم الرئيسي، وهو مستشار جماعي بمقاطعة المرينيين بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرت في 3 آلاف درهم.

وكانت عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية، قد قامت شهر يناير الماضي بتوقيف المستشار الجماعي، على خلفية تفجر قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على ضحايا بوعود وهمية للتهجير نحو أحد البلدان الأوروبية.

وأمرت النيابة العامة حينها بوضع المستشار المعني بالأمر ، رهن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه في ملابسات هذه القضية التي أطاحت بأشخاص آخرين منهم سيدة من تازة تقدم على أنها المشتكى به الرئيسي في هذا الملف.