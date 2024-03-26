الناظور ..توقيف شخصين بشبهة ترويج المخدرات وحيازة السلاح الناري

بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، زوال اليوم الثلاثاء (26 مارس)، من توقيف شخصين، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج 16 كيلوغرام و650 غرام من مخدر الكوكايين وحيازة السلاح الناري

.وجرى توقيف المشتبه فيهما، البالغان من العمر 31 و48 سنة، خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينة الناظور ومنطقة فرخانة، للاشتباه في تورطهما في جلب شحنات من مخدر الكوكايين وترويجها على الصعيد المحلي

.ووفقا للمصدر ذاته فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 16 صفيحة بلغ مجموع وزنها 16 كيلوغرام و650 غرام من مخدر الكوكايين.وعلاوة على هذه المواد المخدرة، يضيف المصدر الأمني، أسفرت عمليات التفتيش عن حجز بندقية صيد ومجموعة من الخراطيش، علاوة على حجز أسلحة بيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع و 6 سيارات تحمل لوحات ترقيم وطنية وأجنبية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية