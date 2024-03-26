تماس كهربائي يثير الهلع داخل معمل خياطة بطنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
تسبب تماس كهربائي، اليوم الثلاثاء ، داخل معمل خياطة يتواجد على مستوى طريق “الدرادب” بطنجة ، في حالة من الهلع والخوف بين صفوف عاملات تم نقل بعضهن الى قسم المستعجلات .
وتسبب التماس الكهربائي بحسب مصادر، في نشوب حريق طفيف دون حدوث خسائر مادية تذكر حيث تم نقل خمس عاملات نتيجة الهلع إلى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية .
4 تعليقات
على العمال والمسؤوليين في الاوراش أن لا يتهاونوا مع الكهرباء..
مشاكل التماس الكهربائية متعددة ..
يجب الحذر ثم الحذر من أخطار الكهرباء..
الحمدلله على أنه لم يخلف ضحايا…