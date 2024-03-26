تماس كهربائي يثير الهلع داخل معمل خياطة بطنجة

2024-03-26 / 22:41
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هبة بريس – مكتب طنجة

تسبب تماس كهربائي، اليوم الثلاثاء ، داخل معمل خياطة يتواجد على مستوى طريق “الدرادب” بطنجة ، في حالة من الهلع والخوف بين صفوف عاملات تم نقل بعضهن الى قسم المستعجلات .

وتسبب التماس الكهربائي بحسب مصادر، في نشوب حريق طفيف دون حدوث خسائر مادية تذكر حيث تم نقل خمس عاملات نتيجة الهلع إلى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية .

2024-03-26 / 22:41
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