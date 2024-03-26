شركة “أكوا باور” : “مصنع نور 3” توقف بسبب تسرب في خزانه

قالت شركة “أكوا باور” إن مصنع نور 3 والذي توقف بسبب تسرب في خزانه، يعد أكبر محطة طاقة شمسية مركزة في العالم، وهو واحد من أربعة مصانع تشكل مجمع نور ورزارات، ويمثل حوالي 25 في المائة فقط من الطاقة الإجمالية للمجمع.

وأوضحت الشركة في بيان، توصلت جريدة ” هبة بريس ” بنسخة منه، أنه في عام 2023، تخطى إنتاج مشروع “نور 3″، السنوي 420 غيغاواط، أي ما يُعادل طلب أكثر من 200 ألف منزل في المغرب ووفر 325,476 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام نفسه.

وأشارت أكوا باور، وفق المصدر نفسه، إلى أن التسرب في الخزان الحراري بمصنع “نور3” لم يتم إصلاحه بعد، لكنها في المقابل أعلنت بدء أعمال الإصلاح، والتزامها “بالتحسين المستمر وتحقيق الأداء الأمثل”.

وسجلت أن الشركة المشغلة للمشروع اتخذت خطوات حاسمة لتعزيز موثوقية المصنع وكفاءته، بما في ذلك بناء خزان جديد بتصميم محسن سيحل محل الخزان المصلح، مع استخدام أحدث التقنيات والخبرات القيمة المكتسبة من مشاريع مماثلة، واستفادة من خبرة أكوا باور الواسعة.

وأبزرت أكوا باور أنها ملتزمة بتقديم حلول مستدامة ومبتكرة تسهم في الانتقال الطاقوي وتلبي الاحتياجات المتطورة لشركائها وأصحاب المصلحة، مضيفة “نحن واثقون من أن التحسينات التي يتم تنفيذها في مشروع نور 3 ستعزز موقعه كمصدر رائد وموثوق للطاقة المتجددة في المغرب وفي العالم”.

وقالت الشركة أنها تلقت إشعارا في 21 مارس 2024 بحدوث تسريب في خزان الأملاح المنصهرة، وهو ما الضوء على تكرار المشكلات الفنية والأعطال المرتبطة بالتخزين في محطة الطاقة الشمسية المركزة.