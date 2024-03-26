برلمانية تسائل الحكومة عن سبب تأخر امتحان الكفاءة بوزارة التعليم

طالبت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن مآل امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023م الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقالت أبلاضي في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إنه “جرت العادة بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سنويا في بداية كل موسم دراسي”

واسترسلت: “لكن ذلك لم يحصل خلال الموسم الدراسي الجاري، حيث لم تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن موعد تنظيم امتحان الكفاءة المهنية لسنة 202 إلى حدود تاريخ تحرير هذا السؤال”.

ونبهت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا الوضع “يسهم في تغذية مخاوف وشائعات بخصوص إقدام الوزارة الوصية على إلغاء الامتحان”.