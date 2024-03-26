إطلاق أعمال التوسعة في مصنع ستيلانتيس بالقنيطرة

بدأت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات العمل قبل بضعة أسابيع لتوسيع مصنعها في القنيطرة، على بعد 60 كيلومترا شمال الرباط. وبذلك سيضاعف الموقع المغربي طاقته الإنتاجية إلى 450 ألف سيارة.

المصنع الذي تم افتتاحه في عام 2019 والذي تنتج خطوط إنتاجه سيارات بيجو 208 والدراجات الرباعية الكهربائية مثل Citroën Ami وFiat Topolino وOpel Rocks هو اليوم في توسع كامل. وتلتزم شركة Stellantis باستثمار 300 مليون يورو لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لموقعها المغربي لتصل إلى 450 ألف مركبة سنويا.

علاوة على ذلك، وبفضل ثقة الشركة المصنعة للسيارات متعددة الجنسيات، يحظى موقع المنطقة الحرة الأطلسية بشعبية حقيقية. تحظى الأراضي القريبة من مصنع Stellantis بشعبية كبيرة لدى الموردين مثل Forvia (Faurecia سابقًا) وPlastic Omnium، والتي من المقرر أن يتم إنشاؤها هناك قريبًا.

مصنع ستيلانتيس المغربي، الذي تم إنشاؤه سنة 2019 باستثمار أولي يقارب 600 مليون أورو، ينتج حاليا 200 ألف مركبة سنويا. وتعول مجموعة ستيلانتيس للسيارات، التي ولدت من اندماج المجموعة الفرنسية PSA والشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر، على تطوير سوق عالمية ثالثة في أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب تلك النشطة بالفعل في أوروبا وأمريكا الجنوبية. شمال.