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عبد الوافي لفتيت

شغيلة الجماعات الترابية تلوح بإضراب وطني جديد

2024-03-26 / 20:35
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أعلن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية عن تنظيم سلسلة من إضرابها الوطني أيام 27 و 28 مارس 2024 ، وأيام 2 و 3 و 4 ابريل 2024، وأيام 23 و 24 و 25 ابريل، على خلفية ما اعتبره عدم فتح وزارة الداخلية لحوار قطاعي مع ممثلي شغيلة القطاع.

و أوضح التنسيق النقابي الرباعي القطاعي في بيان جديد له بأنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 ابريل انطلاقا من باب الحد، مع حمل الشارة من طرف أجراء التدبير المفوض والعرضيين والإنعاش الوطني طيلة أيام الإضراب .

هذا، وتطالب شغيلة الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، و إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي، وإقرار تعويض الشهر الثالث عشر وإقرار تعويضات خاصة بالقطاع، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، مع حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية سنوية الامتحانات بإجرائها كلما استوفى المعنيون الشروط المطلوبة، فضلا عن توفير التأمين عن حوادث الشغل وإصلاح مقرات العمل وتجهيزها بوسائل العمل اللازمة، وتمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة.

2024-03-26 / 20:35
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