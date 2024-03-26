حركة انتقالية لموظفي وأطر وزارة الخارجية تهم 405 منصباً

هبة بريس – الرباط

أفصحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الثلاثاء 26 مارس 2024، عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية الخاصة بموظفيها.

وهمت الحركة الانتقالية داخل صفوف موظفي الوزارة 405 منصبا، بحيث توزعت بين تعيينات بالخارج وإعادة التعيين ببعثات ومراكز أخرى وتمديد لفترة العمل بنفس البعثة أو المركز وإلحاق بالإدارة المركزية للوزارة.

وتهدف هذه الحركة الانتقالية إلى مواصلة ترسيخ الآليات التدبيرية المعتمدة في هذا المجال من خلال الاعتماد على “المنظومة المرجعية” لهياكل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بهدف توزيع متوازن للكفاءات مع المناصب الشاغرة.

كما تهدف الحركة الانتقالية إلى مواكبة دينامية التوسع الذي تعرفه شبكة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج من جهة، ومواصلة تنزيل مخطط عمل الوزارة المتعلق بعصرنة ورقمنة الخدمات القنصلية، من جهة أخرى.

ويشار أنه وعلى غرار السنوات الأخيرة، حرصت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على الإعلان على نتائج هذه الحركة الانتقالية خلال شهر مارس، حتى يتمكن المعنيون بالأمر من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة في فاتح شتنبر، وذلك في أحسن الظروف.