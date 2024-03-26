البيضاء: اعتقال شخص اعتدى على قاض داخل مكتبه بالمحكمة الزجرية

2024-03-26 / 15:52
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كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” ان المصالح الأمنية بالبيضاء ، تستمع لشخص يقال انه ” رئيس جمعية ” قام يوم أمس الاثنين، باقتحام مكتب احد قضاة التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء ووجه له عبارات مشينة ومهينة بسبب ملف ينظر فيه قاضي التحقيق المعني لرئيس الجمعية علاقة به.

وزادت مصادرنا أن اقتحام المعني بالامر لمكتب قاضي التحقيق خلف حالة من الفوضى وصياح الشخص المذكور ونعته لقاضي التحقيق بنعوت قدحية، مما عجل في تدخل وكيل الملك وإشعار الشرطة التي حلت على الفور وقادت الفاعل نحو مقر الضابطة القضائية للبحث معه حول ما اقترفه.

يذكر ان رئيس الجمعية الموقوف سبق،وان أدين بعشرة أشهر نافذة إثر،وصفه للقضاة “العصابة” في فيديو بثه على حسابه على الفيسبوك، كما أدين بعقوبة 5 أشهر حبسا إثر هجومه على محام داخل قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة بذات المحكمة، إضافة إلى سبقية اعتقاله إثر إهانته لموظف في رتبة قائد، كما صدرت في حق الشخص المذكور العشرات من العقوبات الموقوفة التنفيذ تتعلق بالنصب والتزوير والتشهير، كما لا يزال المعني بالامر موضوع متابعة بجريمة غسل الأموال أمام نفس المحكمة وهي المتابعة التي أسفرت عن عقل جميع ممتلكاته، هذا مع صدور احكام مدنية ضده.

2024-03-26 / 15:52
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