The TikTok logo is seen on a mobile device in this photo illustration in Warsaw, Poland on 20 July, 2023. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

العراق.. طلب رسمي لحجب تطبيق “تيك توك” بالبلاد

2024-03-26 / 12:14
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كشفت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، اليوم الإثنين، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء، لحجب تطبيق “تيك توك” الصيني.

وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي، إن “العراق خرج من قائمة أعلى الدول زيارة ومشاهدة للمواقع الإباحية”، مشددة على “ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب لحجب مثل هذه التطبيقات”.

وذكرت في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن “عدد الزيارات للمواقع الإباحية خلال شهر يناير من العام الماضي أكثر من نصف مليار مشاهدة”، مؤكدة انخفاضها خلال شهر فبراير من هذا العام إلى 89 مليون زيارة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 14 مارس الجاري، قرارا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط.

وينص القرار على حجب المحتوى الذي يخدش الحياء، ويتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة، والتجاوز على الأنبياء والرسل والرموز الدينية، والإساءة للأديان والمذاهب، والترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي، والتعرض للآخرين والإساءة إليهم.

2024-03-26 / 12:14
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‫7 تعليقات

  7. كذلك في المغرب يجب حجب المواقع الإباحية التي تضر بأخلاق المجتمع المغربي وتحطم نفسية الشباب وكذلك موقع التيكتوك الذي يدور فيه سوى اللغو والكلام الفارغ والفاحش

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