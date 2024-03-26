زينة الداودية: “حاولو تختموا القرآن الكريم فرمضان”
وجهت الفنانة الشعبية، زينة الداودية، رسالة الى متابعيها، بخصوص شهر رمضان الكريم.
وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع انستغرام، قالت الداودية: “حبايبي العزاز حاولو تختموا القرآن الكريم فرمضان ولو غير مرة المهم هو تقراو ما تيسر من القرآن الكريم”.
وأضافت “ما تنساوش إنما الأعمال بالنيات وربك يعلم وأنت لا تعلم.”
27 تعليقات
حاولي يعفو عليكي الله
Hawli tfrki ala lghna aade nshina
هههه الواعضة
ان لم تستحيي فقولي ما شئتي
وجهكم صحيح كل من هب و دب من الفنانين المزورين يدلي بأرائيه ويحصد المال كمن الخوخ يدو كن داوا راسو شوفي انت طريق لغادة فيها واش صحيحة.
ان لم تستحي من ربك فافعلي ماشءت فإن الله طيب ولايقبل الاطيبا وكفاك استحمار المغاربة انت مفتية حتى تنصحينا . اتق ربك فءن عذابه شذيذ، وثوبي قبل فوات الأوان وتقولي ياليتني ياليتني لم أفعل هذا .
انتي دوزي رمضان سهرات وجميع لفلوس وحنا نختمو القرآن وجهك قاصح