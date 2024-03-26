زينة الداودية: “حاولو تختموا القرآن الكريم فرمضان”

وجهت الفنانة الشعبية، زينة الداودية، رسالة الى متابعيها، بخصوص شهر رمضان الكريم.

وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع انستغرام، قالت الداودية: “حبايبي العزاز حاولو تختموا القرآن الكريم فرمضان ولو غير مرة المهم هو تقراو ما تيسر من القرآن الكريم”.

وأضافت “ما تنساوش إنما الأعمال بالنيات وربك يعلم وأنت لا تعلم.”