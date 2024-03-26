زينة الداودية: “حاولو تختموا القرآن الكريم فرمضان”

2024-03-26 / 11:49
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وجهت الفنانة الشعبية، زينة الداودية، رسالة الى متابعيها، بخصوص شهر رمضان الكريم.

وفي تدوينة نشرتها على حسابها بموقع انستغرام، قالت الداودية: “حبايبي العزاز حاولو تختموا القرآن الكريم فرمضان ولو غير مرة المهم هو تقراو ما تيسر من القرآن الكريم”.

وأضافت “ما تنساوش إنما الأعمال بالنيات وربك يعلم وأنت لا تعلم.”

2024-03-26 / 11:49
27

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‫27 تعليقات

  5. وجهكم صحيح كل من هب و دب من الفنانين المزورين يدلي بأرائيه ويحصد المال كمن الخوخ يدو كن داوا راسو شوفي انت طريق لغادة فيها واش صحيحة.

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  6. ان لم تستحي من ربك فافعلي ماشءت فإن الله طيب ولايقبل الاطيبا وكفاك استحمار المغاربة انت مفتية حتى تنصحينا . اتق ربك فءن عذابه شذيذ، وثوبي قبل فوات الأوان وتقولي ياليتني ياليتني لم أفعل هذا .

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