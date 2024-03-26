السفارة الفرنسية وtls contact تهين المغاربة

2024-03-26 / 11:34
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يعاني عدد من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرات “شنغن” من السفارة الفرنسية، عبر شركة “tls contact”.

وبعد رحلة البحث والحصول على موعد لتقديم ملفات الحصول على تأشيرات شنغن بمشقة الأنفس، تواجه طلبات المغاربة مصيرا مجهولا بعد وضعها لدى شركة tls contact.

ووفق شهادات عدد من المغاربة، فيضطر أصحاب الطلبات الانتظار من أسابيع الى أشهر دون التوصل بأي رد من الوكالة.

وأضاف المواطنون، أن بعد اقدامهم على سحب جوازات سفرهم لأسباب طارئة، وجدوا أنفسهم مجبرين على توقيع وثيقة تفيد إلغاء طلب التأشيرة، وحرمانهم من تكاليف وواجبات التأشيرة.

هذا ويذكر أن مدة انتظار الرد على طلبات التأشيرة، كانت لا تتجاوز ثلاث اسابيع قبل فترة كورونا، وحينما تضطر لسحب جواز السفر لأسباب عاجلة وطارئة، تبقى إمكانية إعادته للقنصلية دون إلغاء للطلب.

الى ذلك، و في غياب قانون يحمي المغاربة من هذه التجاوزات اللاقانونية، فسيظل المواطنوه يعانون من هذه الخروقات المهينة.

2024-03-26 / 11:34
15

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‫15 تعليقات

  1. الكل في جهة فاس لا تتعدى المدة اسبوع واكثر من 90 في المئة يكون ايجابيا وبدون مشاكل تذكر.

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  4. أصبح يضطر أصحاب الطلبات الانتظار من أسابيع الى أشهر دون التوصل بأي رد من الوكالة

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  6. بصراحة لا أفهم لماذا يسافر المغاربة إلى دول شنغن بدون أسباب قاهرة.فإذا كان الأمر يتعلق بالسياحة فهناك دول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أفضل وأجمل من دول أوروبا نذكر مثلا هونغ كونغ،كوريا الجنوبية،ماليزيا ،جزر السيشل،اندونيسيا،الإكواتور،الشيلي،كوبا،طاجيكيستان،

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  7. هذا دليل صارخ على ذل وهوان و صغر شعوب المغرب العربي عامة.. تستجدي وتنتظر وتترجى وتأمل وتدفع اموالا وتجمع ملفا من أجل الحصول على إذن للذهاب إلى بلد الافرنج وفي الاخير لا تحصل على شيء.. يا للهوان

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  8. هذا دليل صارخ على ذل وهوان و صغر شعوب المغرب العربي عامة.. تستجدي وتنتظر وتترجى وتأمل وتدفع اموالا وتجمع ملفا من أجل الحصول على إذن للذهاب إلى بلد الافرنج وفي الاخير لا تحصل على شيء.. يا للهوان

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  10. Pourquoi frança il n’ya plus rien à foutre là bas c’est terminé frança il faut chercher ailleurs l’europe globale c’est foutue 🤣🤣🤣

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  15. نحن من نحتاج إلى السياح الأجانب. فرنسا لا تحتاج إلى السياح “الفقراء .” او الذين ينوون الهجرة السرية.. انها اول اتجاه سياحي في العالم بما يفوق 79 مليون سائحا في السنة… الإمارات العربية لا تحتاج إلى فيزا.. الفاهم يفهم. تقليص قبول فيزا شنجن لصالح الخزينة المغربية..

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