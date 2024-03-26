المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن القاضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
رحب المغرب باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك حسب البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكدت البعثة المغربية، على حسابها على موقع (إكس)، أن هذا القرار يشكل “خطوة مهمة لوضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين”.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب، الذي يرأس عاهله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، يرحب، أيضا، بمطالبة القرار بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم.
وسجلت البعثة المغربية أن المملكة تشدد على أهمية التنفيذ الفوري والكامل للقرار من جانب كافة الأطراف، بما يتيح المجال للتعامل مع الأزمة بكل أبعادها، مضيفة أن المملكة تتطلع إلى زيادة المجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
يذكر أن مجلس الأمن تبنى، أمس، قرارا يطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية.
8 تعليقات
ان هذا القرار مهم لكلا الطرفين عسى ان يتوصل الطرفين لحل شامل وفعال.
وقف فوري لإطلاق النار في غزة سيكون افضل حل
نتمنى الهدن من الله تعالى
اللهم احفظ أهل غزة يارب العالمين
نتمنى ان ينفد هدا الطلب علا الفور بدون مناقشات او شروط
لابد من توقيف هده الحرب الدامية علا اخواننا في غزة والله قلوبنا دمرة لم نعد نقدر علا ان نسمع مانسمع عليهم من عداب بشتى انواع التعديب ومنها عدم دخول المساعدات
دعواتنا لهم من اعماق قلوبنا ابطالنا الاحرار شهداء غزة الشرفاء انشاالله وبعونه النصر لهم علا بنو صهيون
هدا هوا النصر الدي جانته حماس على الشعب الفليسطني الزعماء الكرطونية واحب السلطة كم من الأرض حررته حماس حسبى لله ونعم الوكيل