“ماكدونالدز ارحل”.. ساكنة طنجة تحتج أمام مطعم “ماكدونالدز”

نظم العشرات من ساكنة مدينة طنجة وقفة احتجاجية، أمام مطعم “ماكدونالدز”.

ووقف عدد من المحتجين أمام مطعم “ماكدونالدز”، حاملين لافتات مطالبة برحيله.

وتحت شعارات “ماكدونالدز ارحل”، طالب المحتجون سلسلة المطاعم الأمريكية بالانسحاب من المدينة والبلد ككل.

وتأتي احتجاجات ساكنة مدينة طنجة، عقب مطالبات بمقاطعة المطاعم الأمريكية لدعمها للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه في حق الشعب الفلسطيني.