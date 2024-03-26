“ماكدونالدز ارحل”.. ساكنة طنجة تحتج أمام مطعم “ماكدونالدز”
هبة بريس – طنجة
نظم العشرات من ساكنة مدينة طنجة وقفة احتجاجية، أمام مطعم “ماكدونالدز”.
ووقف عدد من المحتجين أمام مطعم “ماكدونالدز”، حاملين لافتات مطالبة برحيله.
وتحت شعارات “ماكدونالدز ارحل”، طالب المحتجون سلسلة المطاعم الأمريكية بالانسحاب من المدينة والبلد ككل.
وتأتي احتجاجات ساكنة مدينة طنجة، عقب مطالبات بمقاطعة المطاعم الأمريكية لدعمها للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه في حق الشعب الفلسطيني.
2 تعليقات
كلهم يجبوا ان يرحلوا قتلوا الأطفال وهدموا البيوت واغتصبوا النساء بأموال المسلمين والحكام في نوم عميق.
المغاربة مغيبين لا يفكرون في مصلحتهم بل في مصلحة الآخرين ماكدونالد تشغل المءات من المغاربة وانتم تدعون الى خروجها