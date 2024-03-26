الفنانة المصرية ياسمين صبري: حصلت على النقود بكل سهولة

حلّت النجمة المصرية ياسمين صبري ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج “بودكاست بيج تايم”.

وأكدت الفنانة المصرية أنها إضافة لأي شخص سوف تتزوجه؛ لأنها تمتلك المقومات التي تستدعي أن تكون كذلك، وفق رؤية الرجل الشرقي.

وردت الفنانة المصرية على سؤال: “من قال إن الإنسان القريب من ربنا والطيب اللي لا يأذي أحداً يعيش زاهد في الحياة؟”، مضيفة أن النقود جميلة في حال أنها أتت بسلاسة من غير ما أسمته “جري الوحوش”، ومن غير ما تكون “هوس”. وأضافت أن “الفلوس تيجي بسلاسو لتمتعني وتجيلي بأفضل وأنقى الطرق”.

وتعجب عمرو أديب مؤكداً أن النقود لا تأتي أبداً بسلاسة، بل بكثير من العمل، مشيراً إلى أن “الفلوس اللي بتيجي بسلاسة لا أعرفها”.