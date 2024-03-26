طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار أو زخات رعدية فوق كل من الريف، والأطلسين الكبير والمتوسط، والمناطق الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

كما يتوقع نزول أمطار أخرى متفرقة فوق كل من الوسط، وجنوب المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والأطلس الصغير، مع نزول قطرات متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف فوق القمم التي تفوق 1500م، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية محليا بكل من المنطقة الشرقية، الأطلس والريف والجنوب الشرقي، وقوية نوعا ما بالسهول الشمالية الوسطى ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و08 درجة بالريف والهضاب العليا وهضاب الفوسفاط وولماس، وستكون ما بين 08 و 12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، ستكون في انخفاض بكل من الجنوب-الشرقي، والجنوب، وفي ارتفاع بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان شمال طرفاية، ويصبح تدريجيا، قوي إلى جد قوي الهيجان، صباحا ما بين طنجة وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.