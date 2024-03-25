من هي “فتيحة المودني” أول امرأة سوسية عمدة العاصمة الرباط ؟؟

تعد ” فتيحة المودني ” أول امرأة سوسية تصل إلى عمودية العاصمة الرباط ، بعد ان جرى انتخابها نهاية الأسبوع الماضي، بعد ان حصلت على 66 صوتا من أصل 81 عضوا ، مقابل معارضة 7 وامتناع 3 مستشارين عن التصويت .

العمدة الجديد للرباط ، تتحدر من دوار اغرابو، ايت وافقا، قيادة تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت.

فتيحة المودني البالغة من العمر 43 سنة ، والدها هو عبد الرحمان المودني، رجل الأعمال المعروف في مجال الصيد البحري، والأشغال العامة، زميل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في المال والأعمال.

فتيحة المودني إشتغلت إلى جانب العمدة السابق التي قدمت استقالتها أسماء اغلالو”، حيث كانت تشغل منصب الكاتبة العامة لمجلس جماعة الرباط، وكانت الرفقية الدائمة للعمدة السابقة بحكم إتقانها للغة الفرنسية، والإنجليزية.

وكانت المودني في وقت سابق تنتمي إلى حزب ” ألبام”

قبل ان تقرر رفقة عادل الأطرسي، رئيس مقاطعة السويسي، اعتزال العمل السياسي والانتخابي من حزب الجرار ، إلا أنهما التحقا فيما بعد بحزب التجمع الوطني للأحرار، وترشحا باسمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة.

مسارها التعليمي –

حصلت المودني على شهادة الباكالوريا بالرباط، التحقت بعدها بالمعهد الدولي للتعليم العالي تم سافرت إلى إنجلترا من أجل إكمال دراستها الأكاديمية لدى معهد ” اي إس او إم “، واشتغلت هناك في مجال تسيير، وتدبير المقاولات بعد حصولها على شهادات عليا في هذا المجال.

راكمت المودني تجربة كبيرة في مجال التسيير، والمقاولات أهلتها للاشتغال في المغرب في هذا المجال، كما راكمت تجربة كبيرة في تدبير الشأن المحلي، وفي العمل السياسي الذي انتقلت فيه من حزب الجرار، إلى حزب الحمامة.