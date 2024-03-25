قاض إسباني يتراجع عن قرار تعليق موقت لتطبيق تلغرام

تراجع قاض إسباني أمر الجمعة بتعليق موقت لتطبيق تلغرام لخدمة الرسائل، عن قراره الاثنين، ووصفه بأنه “إجراء مفرط وغير متناسب” بحسب بيان للمحكمة الوطنية.

كان القاضي سانتياغو بيدراز من المحكمة الوطنية (المكلفة القضايا الحساسة) قرر الجمعة تعليقا موقتا لمنصة الرسائل المشفرة في ضوء عدة شكاوى قدمتها وسائل إعلام لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، لان تطبيق تلغرام يسمح في رأيها للمستخدمين بتحميل محتواهم بدون إذن.

وأمهل شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في إسبانيا ثلاث ساعات، منذ لحظة إخطارها بقراره، لتنفيذ “التعليق الموقت للموارد المرتبطة بتلغرام”.

لكن التطبيق ظل متاحا طوال عطلة نهاية الأسبوع.

الاثنين أعلن القاضي الذي علق قراره في البداية قائلا إنه يريد انتظار تقرير الشرطة حول المنصة، إلغاء التعليق بعد بضع ساعات.

واعتبر أن “التعليق الموقت للموارد المرتبطة بتلغرام سيعتبر إجراء مفرطا وغير متناسب”، موضحا أنه لا يمكنه تجاهل “تأثير” تعليق التطبيق على المستخدمين.