بعدد من المدن .. نظام امتحان السياقة الجديد يتسبب في رسوب 90 % من المترشحين
شهدت عدد من مراكز اجتياز الإمتحان النظري لنيل رخصة السياقة ،بمختلف المدن المغربية حالة من الإستياء بعد رسوب غالبية المرشحين بسبب اعتماد بنك جديد للأسئلة.
وقالت مصادر الموقع إن نسبة الرسوب في الإختبار النظري لنيل رخصة السياقة، قاربت 90 في المائة، وهو ما اعتبره البعض فشلا غير مسبوقا .
وسجلت تصريحات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي إن إقدام الوزارة الوصية ووكالة السلامة الطرقية على رفع بنك الأسئلة من 600 سؤال إلى 1000 سؤال،كان له الأثر السلبي على النتائج
وطالب البعض من الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عن هذا النظام الجديد الذي اعتبروه “فاشلا”
14 تعليقات
ها الصح
مزيان
يذكرني بامتحان السياقة في بلجيكا
ينبغي الاستمرار فلايصح الا الجيد
ربما هذا الإمتحان يخص سياقة الطائرات و البواخر أيضا.
ليس تعقيد الإمتحان دليل على تجويد الحصول على رخصة السياقة.
امتحان عن جدارة واستحقاق..
تشديد في الامتحان السياقة يجب أن يستمر لتقليص حوادث السير.اغلاب حوادث السير ضعف التعليمالسياقة
امتحان ولا أروع بالتوفيق والنجاح..
هوما طبقوه قبل ما يعطوه لمراكز السياقه
قانون لا يصلح للمترشح ولا مدارس تعليم السياقة..
النظام الجديد الذي اعتبروه “فاشلا”
لماذا الحكم عليه بالفشل، لأن نسبة النجاح كانت 10% الفاشلين هم 90% الذين لم يتوفقو في اجتياز النظري بنجاح
كل يلعب بلغاه، المشرعون البعض يشرق و البعض يغرب ، اذا سلمت الامور لغير اهلها فانتظر الاخفاق و انتظر الساعة
هادشي خاص يكون فالمدارس
المشكل الان ليس اصحاب السيارات لقد اصبح مشكل الدراجات النارية ( c90) يجب الإنتباه لهدا الخطر
تغيير النظام أو تعقيد الإمتحان هذا لا يقلص من نسبة الحوادث .الحوادث لها أسبابها الأخرى الأسد تعقيدا من هذا النظام الجديد ( أغلقوا البارات والحانات ،أصلحوا الطرقات …..
ها المعقول