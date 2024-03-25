بعدد من المدن .. نظام امتحان السياقة الجديد يتسبب في رسوب 90 % من المترشحين

شهدت عدد من مراكز اجتياز الإمتحان النظري لنيل رخصة السياقة ،بمختلف المدن المغربية حالة من الإستياء بعد رسوب غالبية المرشحين بسبب اعتماد بنك جديد للأسئلة.

وقالت مصادر الموقع إن نسبة الرسوب في الإختبار النظري لنيل رخصة السياقة، قاربت 90 في المائة، وهو ما اعتبره البعض فشلا غير مسبوقا .

وسجلت تصريحات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي إن إقدام الوزارة الوصية ووكالة السلامة الطرقية على رفع بنك الأسئلة من 600 سؤال إلى 1000 سؤال،كان له الأثر السلبي على النتائج

وطالب البعض من الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عن هذا النظام الجديد الذي اعتبروه “فاشلا”