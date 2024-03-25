وزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية يعلن استقالته

قال الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إنه استقال من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك لعدم ضمه إلى مجلس وزراء الحرب.

وانضم ساعر إلى حكومة الطوارئ مع عدد من أعضاء المعارضة الآخرين بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

ومن غير المتوقع أن يؤثر رحيله هو وأحد حلفائه على استقرار حكومة نتنياهو التي لا تزال تسيطر على أغلبية واضحة في البرلمان.

وكان ساعر في ما سبق منافسا لنتنياهو في حزب ليكود المنتمي إلى اليمين قبل الانضمام إلى تكتل أكثر ميلا إلى الوسط بقيادة قائد الجيش السابق بيني غانتس. وانضم ساعر وغانتس إلى حكومة الطوارئ. وأصبح غانتس عضوا في مجموعة أصغر لاتخاذ القرارات داخل حكومة الحرب بينما لم يُدع ساعر إلى تلك المجموعة.

وقال ساعر “لا يمكنني تحمل المسؤولية إذا لم تكن لدي، في رأيي، مسؤولية حقيقية للتأثير في اتجاه السياسة. بكل بساطة، لا أرى أي جدوى من هذا”.

ولم تكن استقالته مفاجئة، إذ انفصل ساعر عن تحالفه مع غانتس في وقت سابق هذا الشهر.