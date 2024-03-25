أمن طنجة ينهي نشاط مروجي مؤثرات ومخدرات قوية

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء اليوم الاثنين 25 مارس الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 5745 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل” و225 غراما من الكوكايين، علاوة على حجز سلاح أبيض وسيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.