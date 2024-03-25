أكس تخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية

رفض قاض أميركي، الاثنين، دعوى قضائية رفعها إيلون ماسك على منظمة غير هادفة للربح انتقدته لسماحه بزيادة خطاب الكراهية على منصته للتواصل الاجتماعي أكس، المعروفة سابقا باسم تويتر.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز براير في سان فرانسيسكو إنه “من الواضح” أن شركة أكس المملوكة لماسك رفعت دعوى قضائية على مركز مكافحة الكراهية الرقمية لأنه لم يعجبه انتقاده، واعتقد أن أبحاثه ستضر بصورة أكس وتبعد المعلنين.

وكتب براير “رفعت شركة إكس كورب هذه القضية من أجل معاقبة مركز مكافحة الكراهية الرقمية على منشوراته التي انتقدتها، وربما من أجل إثناء الآخرين الذين قد يرغبون في أن يوجهوا انتقادات من هذا القبيل”.

وأضاف “من المستحيل عند نظر الشكوى عدم استنتاج أن أكس كورب مهتمة بخطاب مركز مكافحة الكراهية الرقمية أكثر بكثير من اهتمامها بأساليب جمع البيانات الخاصة بها”.

وقالت أكس في بيان إنها تعتزم الاستئناف على الحكم.

ويمثل هذا القرار ضربة لماسك، ثالث أغنى شخص في العالم، والذي ظل لعدة سنوات يصف نفسه بأنه بطل حرية التعبير.