“نواب” يجرون الفتيت وبنموسى للمساءلة بسبب مقاهي الشيشة

أكدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مقاهي الشيشة المنتشرة بمدينة سلا بالقرب من المؤسسات التعليمية، تشكل خطرا على أخلاق وسلوك التلاميذ وتهدد حرمة هذه المؤسسات.

وقالت عفيف في سؤالين كتابيين وجهتهما لكل من وزير الداخلية والتربية الوطنية، “لقد ضاق تلاميذ وأسرة التعليم بالثانوية الإعدادية معاذ بن جبل والثانوية التأهيلية العباس مفتاح بمدينة سلا ذرعا من سلوكات رواد مقهتين مجاورتين، حيث تنبعث منهما رائحة دخان الشيشة التي تصل إلى فضاء وأقسام المؤسستين الأمر الذي ألحق بهم أضرارا بليغة”.

وأكدت عضو المجموعة النيابية أن هذا الأمر أثر على سير العملية التربوية، إضافة إلى ما يشكله ذلك من مس خطير بحرمة المؤسستين وتهديدا لأمن وسلامة محيطهما، مما من شأنه أن يؤثر سلبا وبشكل خطير على تربية وسلوكات بعض التلاميذ ومستقبلهم.

وطالبت عفيف في هذا الصدد، الوزيران المعنيان، بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة والعاجلة جدا التي سيتخذونها لمنع ذلك الضرر ورفع المعاناة المذكور، وذلك ضمانا لاحترام حرمة المؤسستين التربويتين وإنصاف المعنيين بهم.