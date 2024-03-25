العاهل الأردني يوشح منتخب النشامى بقيادة “الحسين عموتة”

وشح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ،اليوم الاثنين ، أفراد منتخب النشامى وطاقمه التقني بقيادة الاطار المغربي الحسين عموتة بميدالية اليوبيل الفضي.

ويأتي تكريم منتخب النشامى ، بحسب وكالة الانباء الاردنية، تقديرا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا لعام 2023، التي استضافتها قطر .

وأثنى العاهل الاردني لدى استقباله المكرمين في قصر الحسينية، على الأداء المميز للنشامى في كأس آسيا، والأخلاق العالية التي يتحلى بها لاعبو المنتخب ، معبرا عن دعمه لهم في مشوار التاهل لكأس العالم 2026 .

ويستقبل المنتخب الأردني نظيره الباكستاني في عمان، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويحتل منتخب النشامى المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط متساويا مع الباكستانيين. وتتصدر السعودية المجموعة برصيد تسع نقاط بينما تتذيل طاجيكستان الترتيب.

وعقب مباريات الدور الثاني، يتأهل أول فريقين عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وكذلك إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.