معبر باب سبتة .. حجز بضائع فاخرة مهربة بقيمة تناهز مليون درهم

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة من حجز مجموعة من البضائع الفاخرة والحلي المهربة بقيمة تصل إلى مليون درهم.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها لدخول التراب الوطني لتفتيش يدوي دقيق أسفر عن حجز 3 ساعات فاخرة وسوارين ذهبيين مرصعين بالماس.

وأضاف المصدر نفسه أن سائق السيارة، المغربي المقيم بالخارج، كان ينوي إدخال هذه البضائع دون القيام بإجراءات التصريح الجمركي لدى المصالح المختصة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتمت إحالة المعني بالأمر على مصالح الشرطة القضائية بمدينة المضيق لاستكمال البحث.