“مبابي” يكشف عن موعد تقرير مستقبله

كشف النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، عن موعد معرفة النادي الذي سينتقل إلى صفوفه الموسم المقبل.

وكان كيليان مبابي قد قرر الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل.

ويعتبر نادي ريال مدريد الإسباني، أبرز المرشحين للتعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر.

وقال كيليان مبابي في حديث لـ “تيليفوت”: “سيعرف الناس مستقبلي قبل اليورو ( بطولة كأس أمم أوروبا). أنا هادئ جدا حيال ذلك”.

وأضاف: “مستقبلي لم يعد موضوعا كبيرا في النادي، ولم يعد أحد يتحدث معي عنه بعد الآن”.

وتابع كليان مبابي: “سأكون في اليورو برأس هادئ ومستعد للقيام بأشياء عظيمة”.