نسبة ملء السدود ترتفع بشكل طفيف بعد التساقطات الأخيرة

كشفت وزارة التجهيز والماء، أن نسبة ملء السدود إلى غاية يومه الاثنين، ارتفعت بشكل طفيف إلى 26,52 في المئة بفضل التساقطات الأخيرة.

وحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة فإن الارتفاع الطفيف في حقينة السدود، لم يكن له كبير الأثر على المخزون المائي، حيث إن جل السدود تعرف نسبة ملء تقل عن 30 في المئة.

وأفادت المعطيات المحينة أن نسبة الملء بلغت يومه الاثنين 5,89 في المئة في أم الربيع، و14,49 في المئة بسوس ماسة، و20,95 فيي المئة بدرعة واد نون، و24,46 في المئة بملوية، و25,01 في المئة بأبي رقراق، و25,78 في المئة بكير زيز غريس.

وبنسب أكبر، يبلغ الملء في سبو 40,10 في المئة، و47,78 في المئة باللوكوس، و55,60 في المئة بتانسيفت.

وكانت نسبة ملء السدود قد بلغت في 11 مارس الجاري 26,03 في المئة.

وبلغت مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية 33 ملم في آسفي، وبشفشاون 17 ملم، وبتطوان وسيدي سليمان 11 ملم، وبميدلت 09 ملم، وبطنجة 08 ملم، و مكناس والراشيدية 07 ملم، والحسيمة 06 ملم، وطانطان 04 ملم، و تازة والعرائش 03 ملم، والعيون وإفران وبوعرفة وبني ملال 02 ملم