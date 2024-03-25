ضبط لحوم فاسدة بمحل جزارة وعدم تطبيق قرار إغلاقه يسائل عمالة عين السبع

بعد مواكبة موقع ” هبة بريس ” لتغطية حملات مراقبة جودة وسلامة اللحوم الحمراء بالعاصمة الإقتصادية، والتي جاءت تزامنا مع شهر رمضان الفضيل، وثق زميلنا عبر شريط فيديو مصور ضبط العديد من اللحوم الحمراء الفاسدة، كانت معدة لبيعها للزبائن على شكل “لحم مفروم”.

وحسب مصادر الجريدة، فقد استأنف محل الجزارة المعني نشاطه مباشرة بعد عملية إتلاف اللحوم الفاسدة المحجوزة.

هذا ما يجعلنا نطرح عدة تساؤلات حول المساطر القانونية التي ينبغي تطبيقها في هذه الحالة؟ ولماذا لم يطبق قرار إغلاق محله إذا كان فعلا هناك قرار الإغلاق ؟

وتجدر الإشارة، إلى أن سلطات عين السبع كثفت حملات المراقبة حفاظا على سلامة وصحة البيضاويين منذ أول أيام الشهر الكريم.