وجدة تسجل أعلى سرعة في هبوب الرياح ب 115 كيلومتر في الساعة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أنه في يوم الأحد 24 مارس الجاري، تم تسجيل أقصى سرعات هبات الرياح في مدينة وجدة، حيث بلغت سرعتها 115 كيلومترا في الساعة، ثم في مدينتي الرشيدية وطنجة حيث وصلت سرعة الرياح إلى 89 كيلومترًا في الساعة.

كما تم تسجيل رياح بسرعة 67 كيلومترًا في الساعة في فاس، وميدلت بسرعة 61 كيلومترًا في الساعة، و57 كيلومترًا في الساعة في تازة، و50 كيلومترًا في الساعة في أكادير المسيرة.

ويعزى هبوب هذه الرياح القوية، وفقا للأرصاد الجوية، إلى تمركز منخفض جوي، مصحوب بكتل هوائية باردة في الطبقات العليا على المغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن مدينة ومطار وجدة انجاد شهدا يوم الأمس، الأحد 24 مارس الجاري، عاصفة غبار، حيث وصلت سرعة الرياح الجنوبية إلى 115 كيلومترًا في الساعة في تمام الساعة 7:13 صباحا بالتوقيت العالمي، وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 200 متر بسبب الغبار المثار.

كما تسببت هذه الرياح القوية في إثارة الغبار، مما حول السماء إلى اللون البرتقالي بسبب تعلق الغبار في الغلاف الجوي، وهذا اللون هو ظاهرة بصرية ناتجة عن انتشار الضوء على جزيئات الغبار التي يمكن رؤيتها باللون البرتقالي أو الأحمر، وفقا للمصدر ذاته.

وأكدت الأرصاد الجوية أن جزيئات الغبار تحجب الألوان مثل الأصفر والأخضر والأزرق تاركة اللونين الأحمر والبرتقالي فقط للمرور.