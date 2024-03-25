سامية أقريو تدعم نورا الصقلي: “لا تهتمي باللغط والضجيج”

دعمت المخرجة والفنانة سمية أقريو، زميلتها الفنانة نورا الصقلي، بعد الانتقادات التي واجهتها خلال الأيام الأخيرة، بسبب تصريحاتها حول غياب الفنانين في منطقة الشمال.

ونشرت اقريو صورة تجمعها بنورا الصقلي، معلقة عليها بالقول: “صديقتي الغالية ابوح لك بمدى إعجابي وحبي ومدى امتناني.. أنت ممثلة من العيار الثقيل ولا حاجة لشهادة في حقك فشهادتي مجروحة بحكم قرابتنا وصداقتنا ومع ذلك اقول جهرا وعلانية انت ممثلة ومشخصة رائعة، معطاءة، مثابرة ومحبة الى غاية الجنون لمهنتها انت ممثلة من طينة اخرى طينة كبار وعمالقة التشخيص وانا فخورة بك”.

وأضافت “حملت على عاتقك دور أمينة طوال شهور واعطيت كل مالديك بحب واخلاص وتفاني ولم تبخلي بشيء.. انت جسدت شخصية أمينة بكل جدارة واستحقاق ولا أحد يمكنه أن يجسدها كما فعلتي انت… شكراً لاحترافيتك شكراً لاحتضاني في وقت قل فيه الصدق والاخلاص.. لا تكترثي صديقتي ولا تهتمي باللغط والضجيج نحن قويات وجلدنا اصلب وامتن مما يظنون..”.

واختتمت أقريو تدوينتها بالقول: “نحن نعيش في الواقع الملموس وهذا الواقع اعطانا من الحب والتصفيق والتشجيع ما يكفينا لان نثابر ونجتهد ونصمد ونبدع.. لاننا بكل بساطة وبكل صدق نعشق مهنتنا ونحب جمهورنا ومحبينا الذين نلقاهم دائما جنبنا”.