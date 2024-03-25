دراسة.. نساء الجنوب و الشرق و سوس الأقل نشاطا في سوق الشغل بالمغرب

2024-03-25 / 16:24
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة عدم نشاط النساء في المغرب تصل إلى 73 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال، المقدرة بنحو 7.5 في المائة.

و حسب الدراسة، فإن النساء في جهة العيون الساقية الحمراء هن الأكثر عرضة لعدم النشاط مع احتمال يصل إلى 87 في المائة، تليها الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، حيث تصل احتمالات عدم النشاط إلى 83 في المائة و82 في المائة على التوالي.

في المقابل، فإن جهات طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، تسجل أدنى الاحتمالات بين الجهات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 68 في المائة و70.8 في المائة و74.9 في المائة على التوالي.

2024-03-25 / 16:24
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