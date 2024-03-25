انتخاب فتيحة المودني عمدة للرباط خلفا لأسماء أغلالو

انتخبت فتيحة المودني المستشارة الجماعية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، عمدة للرباط خلفا لأسماء أغلالو المستقيلة، بمقر عمالة الرباط.

وقد حظيت فتيحة المودني، بدعم 66 صوتًا من أعضاء مجلس جماعة الرباط، بينما صوت 7 أعضاء من حزب العدالة والتنمية ضد ترشيحها، وامتنع 3 من فيدرالية اليسار عن التصويت، وغاب 4 أعضاء، من بينهم العمدة السابقة أسماء أغلالو.

وسجلت هذه الجلسة غياب محمد اليعقوبي والي الجهة، وحضور المهدي بنسعيد المستشار الجماعي ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الذي يدعم وبقوة فتيحة المودني المرشحة الوحيدة للمنصب، والمنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار قائد الإئتلاف الحكومي.