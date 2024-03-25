آسفي تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-03-25 / 13:37
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– آسفي : 33 ملم

-شفشاون : 17 ملم

– تطوان وسيدي سليمان : 11 ملم

– ميدلت : 09 ملم

– طنجة : 08 ملم

– مكناس والراشيدية : 07 ملم

– الحسيمة : 06 ملم

– طانطان : 04 ملم

– تازة والعرائش : 03 ملم

– العيون وإفران وبوعرفة وبني ملال : 02 ملم

– أكادير والجديدة والدارالبيضاء : ملمتر واحد

– تارودانت والصويرة -المطار والصويرة-الميناء وورزازات والمحمدية ومراكش : أقل من ميلمتر واحد.

2024-03-25 / 13:37
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