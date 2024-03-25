آسفي تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– آسفي : 33 ملم
-شفشاون : 17 ملم
– تطوان وسيدي سليمان : 11 ملم
– ميدلت : 09 ملم
– طنجة : 08 ملم
– مكناس والراشيدية : 07 ملم
– الحسيمة : 06 ملم
– طانطان : 04 ملم
– تازة والعرائش : 03 ملم
– العيون وإفران وبوعرفة وبني ملال : 02 ملم
– أكادير والجديدة والدارالبيضاء : ملمتر واحد
– تارودانت والصويرة -المطار والصويرة-الميناء وورزازات والمحمدية ومراكش : أقل من ميلمتر واحد.
5 تعليقات
هل مدينة تازة غير موجودة على خراءطكم
واش تازة طاحت فيها الشتاء
فين جات تازة
اسفي عرفت امطار اكثر من النسبة المذكورة بكثير
مكناس تعيش اروع فترة كرم التساقطات ۔وتاتي الارصاد وتدعي كذبا 2ملم۔