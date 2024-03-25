آسفي تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– آسفي : 33 ملم
-شفشاون : 17 ملم
– تطوان وسيدي سليمان : 11 ملم
– ميدلت : 09 ملم
– طنجة : 08 ملم
– مكناس والراشيدية : 07 ملم
– الحسيمة : 06 ملم
– طانطان : 04 ملم
– تازة والعرائش : 03 ملم
– العيون وإفران وبوعرفة وبني ملال : 02 ملم
– أكادير والجديدة والدارالبيضاء : ملمتر واحد
– تارودانت والصويرة -المطار والصويرة-الميناء وورزازات والمحمدية ومراكش : أقل من ميلمتر واحد.