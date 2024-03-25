انتخاب عمدة الرباط… غياب الوالي اليعقوبي عن الجلسة وبنسعيد يدعم مرشحة الأحرار

2024-03-25 / 13:13
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تجري في هذه الأثناء جلسة انتخاب عمدة جديدة تخلف العمدة المعزولة أسماء أغلالو، بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة.

وسجلت هذه الجلسة غياب محمد اليعقوبي والي الجهة، وحضور المهدي بنسعيد المستشار الجماعي ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الذي يدعم وبقوة فتيحة المودني المرشحة الوحيدة للمنصب، والمنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار قائد الإئتلاف الحكومي.

وقد حظيت فتيحة المودني، بدعم 66 صوتًا من أعضاء مجلس جماعة الرباط، بينما صوت 7 أعضاء من حزب العدالة والتنمية ضد ترشيحها، وامتنع 3 من فيدرالية اليسار عن التصويت، وغاب 4 أعضاء، من بينهم العمدة السابقة أسماء أغلالو.

2024-03-25 / 13:13
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