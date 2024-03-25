مسلسل بنات الحديد.. صراع “سليمان” و”خديجة” حديث المتابعين

من المحاكم الى التلفزة، لقي صراع الفنانين أمين الناجي وجميلة الهوني، في مسلسل “بنات الحديد” تفاعلا واسعا من قبل النشطء.

وقدمت الفنانة جميلة الهوني دور “خديجة” زوجة التهامي، التي تكن الكره والحقد لزوج ربيبتها أمين الناجي “سليمان”، لاستغلاله أموال زوجها والنصب عليه وعلى ابنته.

وتحاول “خديجة” جاهدة الكشف عن الوجه الحقيقي ل”سليمان”، مستغلة كل مناسبة لمهاجمته والانتقاص من حجمه وقيمته في العائلة.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صراع “خديجة” و”سليمان”، معتبرين أن الهوني استغلت أحداث المسلسل والمشاهد التي تجمعها بالناجي لتشفي غليلها ولتعبر عن حقيقة مشاعرها اتجاه طليقها.

وأكد المتابعون، أن المشاهد التي قدمتها الهوني ضد الناجي، لم تكن تمثيلا، لافتين أن الصراع القائم بين الطرفين في الواقع ساهم في تجسيدها لمشاهدها بكل احترافية ونجاح.