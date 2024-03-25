مومو لـ”هبة بريس”: “سأوضح تفاصيل “المكالمة المفبركة” في برنامجي

2024-03-25 / 12:17
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امتنع المنشط محمد بوصفيحة الملقب ب ” مومو ” عن الإدلاء بأي تصريح يتعلق بالمكالمة المفبركة، مؤكدا في اتصال هاتفي مع موقع ” هبة بريس ” أنه سيوضح كل شيء في برنامجه.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن بمدينة الدارالبيضاء، فككت لغز واقعة مكالمة السرقة المفبركة، التي روج أنها وقعت بمنطقة أولاد زيان على المباشر، وذلك عن طريق نشل لصين لهاتف أحد المتصلين بالبرنامج.

واتضح بعد مباشرة المصالح الأمنية للبحث القضائي وتوصلها للضحية الوهمية أن واقعة السرقة لا أساس لها من الصحة.

2024-03-25 / 12:17
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