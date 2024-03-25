بعد معركة بحث مضنية… العثور على جث.ة طفل مختفي بأزيلال

عثر ليلة أمس الأحد، بإقليم أزيلال، على جثة طفل، كان مختفيا.

وبعد معركة طويلة من مسلسل البحث من قبل أسرته والسلطات المحلية، تفاجأ سكان المنطقة، بالعثور على جثة الطفل المختفي بقناة الري المارة من الدوار، الذي يقطن به.

وحسب مصادر مطلعة، فإنه فور العثور على الجثة تم إخبار رجال الدرك الملكي والوقاية المدنية التي حلت بعين المكان بسرعة، ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة بني ملال.

جدير بالذكر، أن عائلة الطفل فور تواريه عن الأنظار أطلقت نداء البحث عن ابنها.