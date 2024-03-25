التعليم تعلن عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين بامتحانات الـ BTS

2024-03-25 / 11:36
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أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة المترشحات والمترشحين الأحرار لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (BTS)، برسم دورة 2024، أنه تم يومه الاثنين 25 مارس 2024، الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان هذه الدورة، وذلك على بوابة الترشيحات: http://btslibre.men.gov.ma

وحسب بلاغ للوزارة، فقد تمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة البت في الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص، وذلك عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية.

كما يمكن للمترشحات والمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم من خلال البوابة الإلكترونية المشار إليها أعلاه.

هذا، وستعمل مراكز امتحان نيل شهادة التقني العالي على توجيه الاستدعاءات للمترشحين المقبولين، الواردة أسماؤهم في هذه اللوائح، لاجتياز اختبارات هذا الامتحان.

2024-03-25 / 11:36
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