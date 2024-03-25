شركة عالمية للشحن تربط مناطق التجميع بالمملكة المتحدة مع مدن مغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة عالمية متخصصة في الشحن ربط مناطق التجميع في المملكة المتحدة بعديد المدن المغربية من خلال مشروع هاك و ضخم خصصت له ميزانية كبيرة.

و في هذا الصدد، أوضحت شركة Efret البريطانية المختصة في خدمات الشحن عبر الطرق، عن إطلاق خط جديد للشحن يربط بين المملكة المتحدة والمغرب.

و قررت الشركة البريطانية الشهيرة ربط كل مناطق التجميع في المملكة المتحدة، باستثناء أيرلندا الشمالية، بعدد من مناطق المغرب كالرباط و طنجة وأكادير والدار البيضاء.

هذا و تعول الشركة البريطانية للشحن على المغرب لتصدير السلع نحو قارة أفريقيا، حيث أن ربط مناطق التجميع الصناعي في المملكة المتحدة بعدد من المدن المغربية سيسهل عملية التصدير لأسواق إفريقيا.