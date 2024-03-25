صفقة مغربية مع شركة بوينغ الأمريكية لاقتناء سرب طائرات أباتشي الحديثة

2024-03-25 / 11:25
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تحديث ترسانته العسكرية و خاصة الجوية، حيث بات الجيش المغربي يتوفر على أحدث التجهيزات و المعدات و من بينها الطائرات المسيرة عن بعد و التي ستنضاف لها كذلك طائرات أباتشي الرهيبة.

و في هذا الصدد، ستسلم شركة بوينغ الأمريكية حوالي 24 طائرة حديثة من نوع أباتشي AH-64 و التي كانت موضوع صفقة سابقة وقعتها مع الجانب المغربي، حيث أعلنت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات أن التسليم سيكون في الأسابيع القليلة المقبلة.

و تعتبر طائرات أباتشي الأمريكية أحدث الطائرات الهجومية في ميدان المروحيات، ولا تعادلها تقريبا في قدرات المناورة و الهجوم سوى الطائرة الروسية من نوع “مي- 28″، و هي واحدة من نقاط قوة الجيش الأمريكي الذي اعتمد على “الأباتشي” في حروبه الأخيرة بأفغانستان و اليمن.

2024-03-25 / 11:25
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