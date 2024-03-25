مكالمة مفبركة على المباشر تجر “مومو” للتحقيق

نقلت إذاعة هيت راديو الخاصة حادث سرقة هاتف أحد المتصلين على المباشر.

وفي هذا السياق، باشرت مصالح أمن مدينة الدارالبيضاء فتح بحث قضائي للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، وبعد الوصول للضحية المفترضة، تبين أنه لم يكن هنالك أي حادث سرقة بل تمت فبركة المكالمة.

وبدأت أحداث السرقة المفبركة بمكالمة بين المنشط محمد بوصفيحة الملقب ب ” مومو ” وأحد مستمعي برنامجه، لينقطع فجأةصوت المتصل، وسماع صوت الركض والصراخ، وهو مافسره مومو بحدوث سرقة على المباشر.

وبعد دقائق معدودة، عاود ضحية السرقة المفبركة الإتصال بالبرنامج مؤكدا أنه فعلا تمت سرقة هاتفه بمنطقة ولاد زيان من قبل لصين.

وفي اتصال هاتفي لموقع هبة بريس مع المنشط مومو امتنع هذا الأخير عن الإدلاء بأي تصريح يخص الموضوع، مؤكدا لنا أنه سيوضح كل شيء في برنامجه.