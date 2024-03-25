بسمة بوسيل: “رجوعي لتامر حسني حلم وهيتحقق”

2024-03-25 / 09:44
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تحدثت الفنانة بسمة بوسيل، عن إمكانية عودتها الى طليقها النجم المصري تامر حسني.

وقالت بسمة خلال استضافتها في برنامج حواري “ع المسرح”: “حققت أحلامى لما جيت مصر، ولقيت فيها حلم حياتي، وشهرة تامر حسنى كانت مستفزة ومخيفة بالنسبة لي وكنت بخاف واتهز نفسيا لحد يعمل فيا حاجة، واخترته عشان حبيته وكنت عاوزاه يبقى أبو عيالى وضحيت بالغناء عشانه”.

وأضافت بوسيل”: انا عصبية وبتأثر بالحاجة أكتر من أى حد، وعشت ضغط نفسى قبل زواجى، وصريحة مبعرفش أنافق، واللى يحصل يحصل”.

ولمحت بسمة الى إمكانية العودة الى طليقها قائلة: “حلم الرجوع لتامر حسنى هيتحقق أن شاء الله.”

2024-03-25 / 09:44
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