طقس الإثنين.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس ممطر ورعدي فوق كل من المناطق الشمالية والوسطى، الريف، الأطلس وشمال المنطقة الشرقية.

كما يتوقع نزول أمطار أخرى متفرقة فوق كل من جنوب المنطقة الشرقية و شمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي جهات البلاد، مع تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من الأطلس، وسط البلاد، الجنوب، الجنوب -الشرقي، المنطقة الشرقية، منطقة طنجة وسواحل البحر الأبيض المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و16 درجة بجنوب المملكة وبالقرب من السواحل، و ستكون ما بين 07 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بكل من شمال، وسط و شرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالمنطقة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا شمال طرفاية، و سيصبح تدريجيا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.