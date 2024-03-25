“مضيان” يجمد مسؤولية ترأسه للفريق الاستقلالي بمجس النواب

أعلن حزب الاستقلال في وقت متأخر من ليلة الأحد-الإثنين، عن توصله الأمين العام نزار بركة، برسالة من نور الدين مضيان، بقرار تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

وقال البلاغ الذي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، أن القرار يأتي احتراما من مضيان للقضاء ورغبة في لم الشمل الحربي وأيضا تقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وكذا لكي لا تصير مسؤولية ترأسه للفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال في التهجم والمزايدة عليه. على حد تعبير البلاغ.