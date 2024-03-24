اعتقال رئيس جماعة بمراكش

2024-03-24 / 21:56
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تسبب شيك بدون رصيد في اعتقال رئيس جماعة بإقليم شيشاوة ، بعد تنقيطه في سد قضائي بمدخل مدينة مراكش .

وكان الرئيس الموقوف المنتمي لاحد الأحزاب المشاركة في الحكومة ، قد دخل في معاملة مع احد الاشخاص بعد ان سلمه الشيك بدون مؤونة ، وبعد محاولات لتسليم المبلغ المقترض ، اضطرر المتضرر إلى توجيه شكاية عبر دفاعه إلى النيابة العامة ، التي حررت مذكرة بحث وطنية في حق الرئيس الموقوف.

وقد استمعت المصالح الأمنية إلى الرئيس الموقوف ، وتقديمه على أنظار النيابة العامة ، وقالت مصادر متطابقة انه احتمال تسوية الوضع وإطلاق سراحه .

2024-03-24 / 21:56
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